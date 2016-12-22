Сын Владимира Высоцкого попал в «чистилище» «Миротворца»

Актер и режиссер Никита Высоцкий попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Причиной внесения в список стало «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией (страна-агрессор) Крым». Проект ссылается на публикации в прессе, согласно которым Высоцкий 21 ноября прибыл в Крым с целью разобраться в причинах снятия мемориальной доски своему отцу, актеру и поэту Владимиру Высоцкому.
«В Чистилище загремел малоизвестный Никита Высоцкий. Теперь Никита станет знаменитым и запомнится тем, что попав в Чистилище Миротворца, опозорил своего отца», — говорится на странице проекта в Facebook.
53-летний Никита Высоцкий — младший сын Владимира Высоцкого от второго брака (с Людмилой Абрамовой). Актер, режиссер, создатель и директор Государственного культурного центра-музея В.С.Высоцкого.