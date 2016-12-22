В базу «Миротворца» попали семь бардов из России за нарушение госграницы

В базу данных украинского сайта «Миротворец» попали семь российских бардов за нарушение госграницы. Это музыканты Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (псевдоним Раиса Нур), Вячеслав Ковалёв, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор. Об этом сообщила пресс-служба портала на своей странице в Facebook.
«Партия россиян с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — уточняется в тексте.
По данным портала «Новости Крыма», попавшие в базу «Миротворца» барды были заявлены среди участников фестиваля авторской песни «Встреча с юностью» в сентябре 2017 года.
Сайт «Миротворец» заработал в 2014 году в рамках работы организации «Народный тыл», которая помогает военным, участвующим в конфликте на востоке Украины. Портал называет себя «интернет-представительством Центра исследований преступлений против основ нацбезопасности Украины, мира, безопасности граждан». На нем размещаются данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых портал называет «изменниками родины». В базу регулярно вносятся российские деятели искусства. 23 ноября в базу «Миротворца» попал сын Владимира Высоцкого Никита. В тот же день Министерство иностранных дел России направило ноту в Госдепартамент США с просьбой «отказать в прописке» порталу «Миротворец», который размещен на американских серверах.