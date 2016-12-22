Серп и молот с памятника советским воинам в Польше отправят на металлолом

В Польше будет полностью разобран памятник советским солдатам «Памяти тех, кто воевал за Щецин», сообщает «Радио Польша» со ссылкой на власти города Щецин.
Серп, молот и пятиконечные звезды с памятника отправят на металлолом, а остальная часть будет утилизирована. «Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место», — сказала представитель властей города.
Советский монумент в настоящий момент находится на пересечении Польского шоссе и улицы Неринга в Щецине. На памятнике висит мемориальная плита, а за монументом установлена металлическая сетка, переплетенная символами коммунизма — серпом, молотом и пятиконечными звездами.
В октябре 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о декоммунизации, по которым в стране будут снесены несколько сот памятников, мемориальных досок, а также сооружений советского периода. С весны 2016 года в Польше действует закон «О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя», который запрещает называть улицы, школы, больницы в честь героев или событий, прославляющих коммунизм и другие тоталитарные режимы.
Закон предусматривает исключение для монументов, которые расположены на кладбищах, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, произведения искусства, объекты установленные для демонстрации в научных и образовательных целях и для сооружений, внесенных в реестр памятников архитектуры.
В декабре прошлого года министр культуры Владимир Мединский заявил, что во властных кругах Польши происходят «странные трансформации» по вопросу сноса советских памятников. Если власти страны продолжат сносить монументы, то «им за это гореть в аду».