Мединский предрек разрушителям советских мемориалов в Польше гореть в аду

Владимир Мединский заявил, что во властных кругах Польши происходят «странные трансформации» по вопросу сноса мемориалов советским воинам. Он подчеркнул, что если Польша продолжит осквернять памятники, то «им за это гореть в аду»

Владимир Мединский (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал ситуацию со сносом и осквернением памятников советским воинам в Польше.

На вопрос ведущей о том, что делать России с захоронениями советских солдат, глава ведомства отметил, что перевезти и перезахоронить 600 тыс. павших воинов будет трудно.

«Да мы так всю Польшу перекопаем. Понимаете, там, боюсь, и земли-то не останется, если мы всех их начнем вывозить. Мы будем заниматься гробокопательством? Ну все равно, тогда они будут заниматься этим гробокопательством. Ну, им за это гореть в аду. Не нам», — подчеркнул Мединский.

Он отметил, что на уровне политических элит в Польше происходят странные, на его взгляд, трансформации. По словам министра, это «многовековой комплекс нации, которая не стала объединителем всея Руси». Мединский напомнил, что было два центра консолидации русских земель — польско-литовская земля и московская, последняя из которых в итоге взяла верх.

«Этот комплекс неполноценности проявляется в самых странных формах. В том числе вот и в форме — им как-то неловко, что Москва, к которой, может быть, там века назад они относились свысока, — освободила их от фашизма. И это не на уровне простого народа», — сказал Мединский.​

По мнению главы культурного ведомства, польские власти думают, что осквернением мемориалов советским воинам они «останутся в истории» или «понравятся Брюсселю».

​«Да стыдно, в общем-то, я думаю, с возрастом они будут в этом раскаиваться», — заверил он.

Говоря о российской кульутре в целом, ее современном положении, Мединский заявил, что развитие кинематографа, открытие новых театров, организация многочисленных выставок является заслугой российской аудитории, для которой все это делается.

«За прошлый год наши музеи посетили 120 млн человек. Понятно, что кто-то ходит два раза, кто-то — три, кто-то — ни разу, но это почти население страны. Это больше, чем посещало музеи в Советском Союзе, включая все республики», — сказал министр.

Говоря о театрах и кинотеатрах, Мединский уточнил, что их посещаемость растет с каждым годом. «И конечно, есть заслуга определенная государства, потому что проводится сознательная государственная культурная политика, колоссальная заслуга работников культуры», — добавил он.

В сентябре стало известно об актах вандализма на кладбище-мавзолее воинов Красной армии в Варшаве и в городе Ольштын на севере Польши. В городе Сосновец на юге страны вандалы выломали и похитили металлическую плиту с именами захороненных в братской могиле военных. В связи с этим МИД России выразил протест. Российские дипломаты заявили, что акты вандализма приобретают «повальный характер» и проходят «при недвусмысленном попустительстве официальной Варшавы».

Помимо этих случаев в Польше на протяжении последнего года происходили и другие акты вандализма против советских мемориалов. В конце октября в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов. Документ обязывает в течение года снести сотни памятников советского времени. В Москве закон назвали «возмутительной провокацией» и пригрозили Варшаве «последствиями».