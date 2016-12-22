В МИДе ответили на демонтаж памятника советским военнопленным в Польше

Департамент информации и печати МИД России назвал «государственным вандализмом в отношении советского и российского мемориального наследия» частичный демонтаж памятника советским военнопленным в Польше. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По данным МИДа, памятник демонтировали в соответствии с рекомендациями польского Института национальной памяти и по решению властей города Замосць Люблинского воеводства. С монумента удалили изображения серпа и молота, а также сняли информационную табличку.
В МИДе сочли эти действия польской администрации «заведомо противоправными». «Особый цинизм и кощунство этого шага состоит в том, что оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий», — указали в МИДе.
Монумент был установлен в память о 20 тыс. советских военнопленных, убитых солдатами Вермахта в ноябре 1941 года на территории концлагеря Королювка в Польше.
В сентябре 2017 года стало известно об актах вандализма на кладбище-мавзолее воинов Красной армии в Варшаве и в городе Ольштын на севере Польши. Также в городе Сосновец на юге страны вандалы выломали и похитили металлическую плиту с именами захороненных в братской могиле военных. МИД России выразил протест и заявил, что акты вандализма приобретают «повальный характер». В ведомстве также заявили, что осквернения мемориалов проходят «при недвусмысленном попустительстве официальной Варшавы».
МИД в октябре 2017 года также осудил действия вандалов, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Стшегом на юго-западе республики. В ведомстве отметили, что неизвестные прикрепили к мемориалу «таблицу с оскорбительной надписью» о «советских оккупантах», которые якобы были причастны к «уничтожению польского народа».