Названы место и дата прощания с Михаилом Державиным

Прощание с актером Михаилом Державиным состоится 15 января в 11:00 мск в столичном Театре сатиры. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.
«Гражданская панихида [состоится] в 12 часов. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище», — добавили в пресс-службе.
Михаил Державин умер 10 января после продолжительной тяжелой болезни. Как рассказала РБК бывшая супруга актера Нина Буденная, он страдал заболеванием сосудов.
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с РБК охарактеризовал Державина как «ярчайшего представителя старой актерской школы». Министр культуры Владимир Мединский назвал Державина «удивительно одаренным артистом», который «органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство».
С 1968 года актер служил в Московском Театре сатиры, в котором сыграл около 40 ролей. Он также исполнил около 30 ролей в кино, самыми известными фильмами с его участием были «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Настоящий мужчина», «Импотент», «Старые клячи».