На Украине арестовали подозреваемого в убийстве правозащитницы

Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской арестован на Украине на 60 суток. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».



«Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога», — заявил судья Вышгородского районного суда Киевской области.

​Подозреваемый был задержан 8 января. Депутат Верховной рады, бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что мотивом убийства стала «месть Ирине за ее правозащитную деятельность».

Правозащитница исчезла в конце декабря. 2 января ее тело было обнаружено в реке в Вышгородском районе.

Подозреваемый — отец Дмитрия Россошанского, которого в мае 2017 года суд приговорил к семи годам тюрьмы за наезд на сестру Ноздровской. Смертельное ДТП произошло в сентябре 2015 года.

В последнее время правозащитница занималась делом ​о гибели сестры. По словам ее близких, Ноздровская получала угрозы от Россошанского и других родственников осужденного.