Сирийская армия сообщила об ударах со стороны Израиля

Министерство обороны Сирии обвинило Вооруженные силы Израиля в нанесении ракетных и авиационных ударов по району Эль-Катиф под Дамаском, говорится в заявлении сирийского ведомства.

По данным министерства, израильская сторона нанесла удары по сирийской территории с использованием ракет класса «земля — земля» и военных самолетов. Средства противовоздушной обороны сирийской армии перехватили несколько ракет и «нанесли удар по одному из самолетов», отмечается в сообщении. Командование Вооруженных сил Сирии назвало действие Израиля «актами агрессии» и предупредило об ответственности за них.

По данным израильской газеты Haaretz, которая ссылается на источники в сирийской оппозиции, мишенью был склад вооружений армии Сирии. Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию об ударе по Сирии, отмечает издание.

Власти Сирии 2 декабря сообщили, что израильские военные ударили по позициям правительственных войск в районе Дамаска ракетами «земля — земля». Атака нанесла «материальной ущерб», размер которого не уточнялся. Издание The Times of Israel со ссылкой на арабские СМИ сообщало, что целью Израиля была строящаяся на территории Сирии военная база Ирана. На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы военные базы Ирана находились в Сирии. Он подчеркнул, что Тегеран «пытается обосноваться» в Сирии, чтобы уничтожить Израиль.