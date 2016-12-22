«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на премию BAFTA

Драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на британскую премию BAFTA. Об этом говорится в сообщении оргкомитета награды, размещенном на сайте.

Картина представлена в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Также в номинации представлены «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Она» Пола Верховена, «Служанка» Пак Чхан-ука и «Продавец» Асгхара Фархади.

15 декабря стало известно, что «Нелюбовь», получившая приз жюри на Каннском кинофестивале, вошла в шорт-лист премии «Оскар». Это была вторая картина Звягинцева, попавшая в список номинантов «Оскара» — в 2015 году в конкурсе участвовала его фильм «Левиафан».

«Нелюбовь» также номинирована на Independent Spirit Awards. Картина выдвигалась на «Золотой глобус», но уступила немецкому фильму «На пределе».

Фильм «Нелюбовь» рассказывает о взаимоотношениях супругов, у которых пропал сын. Главные роли сыграли Марьяна Спивак и Алексей Розин.

BAFTA — премия Британской академии кино и телевидения. Вручается с 1948 года. В 2018 году вручение награды состоится 18 февраля.