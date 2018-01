Фильм Звягинцева «Нелюбовь» остался без «Золотого глобуса»

В США объявлены лауреаты кинонаграды «Золотой глобус». Номинированный на премию фильм российского режиссера Андрея Звягинцева уступил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» немецкой картине «На пределе». О ее победе сообщается в Twitter кинопремии.

Драма «Нелюбовь» была номинирована на «Золотой глобус» в декабре. Вместе с ней в номинацию попали камбоджийская лента Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), чилийский фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman), немецкая картина «На пределе» (In the Fade) и шведский фильм «Квадрат» (Square).

Также фильм Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар». Названия картин —номинантов премии Американской академии киноискусств станут известны 23 января.

Премия «Золотой глобус» ежегодно вручается в США Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считается одной из самых престижных кинонаград в мире. Первая церемония присуждения «Золотого глобуса» прошла в 1944 году. В число номинантов премии могут входить кинокартины, телефильмы, сериалы и анимационные ленты.