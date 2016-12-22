Температура в Москве на Рождество приблизилась к рекордной

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При столкновении двух кораблей у берегов Китая пропали 32 моряка

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Новым вице-президентом Эквадора избрана Мария Алехандра Викунья

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