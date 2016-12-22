Температура в Москве на Рождество приблизилась к рекордной

Температура в Москве на Рождество близка к рекордной, сообщил агентству «Интерфакс» представитель Гидрометцентра.
По его словам, базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 8:00 мск зафиксировала температуру плюс 2,7 градуса. «Это всего на 0,8 градуса меньше абсолютного рекорда для 7 января за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — подчеркнул он.
Прежний максимум 7 января был зафиксирован в 2007 году. Тогда температура в столице поднялась до плюс 3,5 градуса. В Гидрометцентре считают, что температурный рекорд 2007 года скорее всего устоит, а в Москву вскоре придет резкое похолодание. В ночь на 8 января в столице похолодает до минус 4, а в Подмосковье — до минус 7 градусов. Также синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с, что близко к штормовым значениям.
Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение в связи непогодой в столице и Подмосковье. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта с 16:00 мск 7 января до 2:00 мск 8 января ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с, а также небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Кроме того, из-за резкого похолодания будет сильная гололедица.
«Утром 8 января в связи с подходом новой циклонической ложбины с северо-запада ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с», — добавили в МЧС. В сообщении также отмечается, что при непогоде возможны заторы на дорогах, увеличение количества ДТП и случаев травматизма жителей.
Ранее, 29 декабря, в Москве была зафиксирована температура плюс 3,7 градуса. Это является абсолютным рекордом для этого дня за почти 140 лет метеонаблюдений.