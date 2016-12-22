Владельцы сгоревшего цеха под Новосибирском отправлены под домашний арест

Суд по ходатайству следователей отправил под домашний арест владельца помещения цеха обувной фабрики под Новосибирском, где при пожаре погибли десять рабочих этого предприятия, и двух руководителей цеха. Об этом говорится в сообщении главного управления СКР по региону.

«По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны 65-летний собственник земельного участка и находящихся на нем помещений, 27-летний директор и учредитель общества, а также его 40-летний исполнительный директор», — уточняется в сообщении.

Собственнику участка и помещений предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), а двум руководителям предприятия — по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Все трое не признали свою вину.

По уточненным данным СК, возгорание помещений обувной фабрики произошло на площади более 1,7 тыс. кв. м по улице Советской в поселке Чернореченском Искитимского района Новосибирской области. Среди жертв пожара — семеро граждан Китая, двое — Киргизии и один россиянин. Цех работал не менее трех лет, в горевших ангарах хранились обувь и сопутствующие материалы для ее производства.

4 января управление МЧС России по Новосибирской области сообщало, что пожар произошел на площади 2 тыс. кв. м. Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщал, что среди погибших при возгорании есть китайцы и один киргиз. Ранее региональное правительство сообщало, что среди погибших нет россиян.

По данным МЧС, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Цех принадлежит ООО «Совхоз «Бердский», рассказал РБК очевидец пожара и житель поселка Чернореченский Тимофей Светышев.