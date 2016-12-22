Власти подтвердили гибель 10 человек при пожаре в цехе под Новосибирском

В правительстве Новосибирской области подтвердили гибель десяти человек в результате пожара на обувной фабрике в поселке Чернореченский. Об этом сообщается на сайте регионального кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, среди погибших нет российских граждан. В правительстве региона сообщили, что всего на предприятии работали около 30 иностранцев. «У предприятия имелись все необходимые разрешения для привлечения иностранных рабочих», — говорится в сообщении.

Директор ООО «Совхоз Бердский» Альберт Амбарцумов, которому принадлежит цех, сказал РБК, что еще не был на фабрике после пожара. На вопрос РБК о количестве погибших работников директор ответил: «Не знаю, буду там через два часа».

Обувной цех принадлежит ООО «Совхоз Бердский», сообщил РБК очевидец пожара, житель поселка Чернореченский Тимофей Светышев. «Я ходил в магазин, который как раз поблизости с местом пожара. Когда вышел на улицу, все в дыму было, вокруг пожарные машины. Полиция перекрыла проезд. Почти весь день горело и не было электричества. Весь поселок только об этом пожаре и говорит. Пострадавшие при пожаре — это приезжие из Китая, они и работали там. Те, кто видел их жилье, говорят, что там бардак и плохие санитарные условия. Живут они здесь и работают примерно с 2008-го, и всего их около 200 человек», — рассказал он.

«Пожар был очень сильный. Взорвался газовый баллон. Об этом мне сказал друг, который там работал», — рассказал РБК очевидец пожара в поселке Чернореченский, который предпочел остаться анонимным.

В четверг, 4 января, в поселке Чернореченский Новосибирской области вспыхнул пожар в цехе по производству обуви. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. В настоящее время пожар потушен и были завершены спасательные и поисковые работы, сообщили в управлении МЧС по региону, передает «РИА Новости».

Ранее о смерти десяти человек сообщил источник агентства в экстренных службах Новосибирской области. В пресс-службе МЧС отметили ТАСС, что погибшими были рабочими обувного цеха, где произошел пожар.



В пресс-службе МИД Киргизии со ссылкой на данные российских следственных органов сообщили агентству «Интерфакс», что на фабрике под Новосибирском погибли двое граждан Киргизии, а один получил ожоги. В Генеральном консульстве Китая в Екатеринбурге рассказали ТАСС, что жертвами ЧП стали семеро китайцев, один получил ранение.

В МЧС сообщили, что возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).