При пожаре в цехе под Новосибирском погибли 10 рабочих. Фоторепортаж
Общество, 04 янв, 16:36
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При пожаре в цехе под Новосибирском погибли 10 рабочих. Фоторепортаж
Среди российских граждан погибших нет — на обувном предприятии, расположенном в Чернореченском районе, работали около 30 иностранцев, сообщили в правительстве региона. По предварительным данным, среди погибших — семеро граждан Китая и двое граждан Киргизии. Областное управление СК возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).