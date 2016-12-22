СМИ сообщили о гибели 10 рабочих при пожаре в цехе под Новосибирском

В Новосибирской области загорелся цех по производству обуви. В результате происшествия есть погибшие. По данным источников, жертвами пожара стали 10 рабочих, среди которых есть граждане Китая и Киргизии. СКР завел уголовное дело

Фото: МЧС России

Крупный пожар ​вспыхнул в цехе по производству обуви в поселке Чернореченский Новосибирской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МЧС Павла Винакова.

По его словам, площадь пожара достигает 2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоили третий из пяти возможных уровней сложности. В помещении осуществлялось производство обуви. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, спасатели ведут разбор завалов и поливают конструкции здания.

По информации источника агентства в экстренных службах региона, в результате пожара погибли 10 человек. Изначально собеседник сообщал о семи погибших. Среди них, указывал источник, есть граждане Китая и один гражданин Киргизии.

«Обнаружены еще два тела погибших. Всего погибли 10 человек», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области подтвердили наличие погибших при пожаре в обувном цехе, расположенном в Новосибирской области. В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнялось отсутствием наружных противопожарных видеоисточников.

«Из-за специфики производства был достаточно едкий дым. Приходилось разбирать конструкцию данного здания, выполненного в форме ангара, чтобы подать воду в очаг пожара. На месте организована работа психологов, а также группы Следственного комитета», — рассказали РБК в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что погибшие были рабочими этого цеха.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщил в разговоре с РБК старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по Новосибирской области Михаил Третьяков. «Количество погибших уточняется», — рассказал он.