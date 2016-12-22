МИД Японии сделал представление послу США из-за вертолетов на Окинаве

Министр иностранных дел Японии Таро Коно 9 января поговорил по телефону с послом США в Токио Уильямом Хагерти и сделал ему представление из-за нескольких инцидентов с американскими военными вертолетами на Окинаве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Японии.

Во время разговора Коно выразил сожаление в связи с инцидентами и потребовал усилить дисциплину американских военнослужащих, чтобы не допустить повторения несчастных случаев. Коно также отметил усиленное беспокойство местных жителей и японского правительства по этому поводу. В ответ Хагерти заверил, что американская сторона считает безопасность местного населения своим главным приоритетом, и пообещал не допустить повторения подобных случаев.

Вертолет морпехов США UH-1 совершил экстренную посадку 6 января на Окинаве, в 100 м от ближайшего дома. В результате инцидента никто не пострадал. На борту находились четверо морпехов. По словам американских военных, на вертолете сработали датчики неисправности.