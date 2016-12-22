Фрагмент вертолета морпехов из США упал на спортплощадку школы в Японии

Ученик начальной школы японского города Гинован в южной префектуре Окинава получил травму левой руки после падения иллюминатора американского вертолета CH-53 на территорию учебного заведения. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным представителей Корпуса морской пехоты США на Окинаве, инцидент произошел в 10:09 по местному времени (04:09 мск). Иллюминатор в крепежной раме упал на спортивную площадку школы, которая примыкает к территории американской военной базы Футенма. В это время на площадке находились около 30 школьников и учитель.
По данным местной полиции, ширина упавшего иллюминатора составляет около 90 см. «Мы расследуем это происшествие и приносим свои извинения за доставленные неудобства в связи с этим инцидентом», — отметили представители морских пехотинцев.
Губернатор Окинавы Такэси Онага подверг критике действия американских военных в связи с инцидентом в Гиноване. Мэр города также счел инцидент «возмутительным». Глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра также потребовал ввести запрет на полеты вертолетов над Окинавой до тех пор, пока не будет подтверждена безопасность их эксплуатации.
В Гиноване 7 декабря неизвестный предмет с военного самолета США упал на крышу детского сада. Тогда никто не пострадал. Позднее выяснилось, что с самолета упал объект цилиндрической формы с надписью US («США»).В августе в Японии разбился вертолет SH60J японских ВВС. На борту вертолета находились четверо человек, трое из них пропали без вести, одному члену экипажа удалось спастись.