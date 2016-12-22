Жертвами пожара в Пермском крае стали четыре человека

Около 400 рейсов отменены из-за снегопада в аэропорту Торонто

Фрагмент вертолета морпехов из США упал на спортплощадку школы в Японии

Республиканское большинство в американском сенате сократилось до минимума

Тиллерсон рассказал о работающих в России 35 тыс. гражданах КНДР

Дума отложила рассмотрение закона о лжи в соцсетях до 2018 года

Доля ИП среди исполнителей госконтрактов выросла вдвое

Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией

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Пожарные ликвидировали возгорание на Центральном павильоне ВДНХ

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