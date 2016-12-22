В Японии совершил экстренную посадку американский военный вертолет
Общество, 16:08
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В Японии совершил экстренную посадку американский военный вертолет
В провинции Окинава в Японии совершил экстренную посадку вертолет UH-1, принадлежащий американской морской пехоте. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным NHK, в результате инцидента никто не пострадал. Вертолет приземлился на берегу небольшого острова Икэи. Как сообщили американские военные, посадка была связана с тем, что на вертолете сработали датчики, сообщившие о неисправности.
Место экстренной посадки вертолета находится всего в 100 м от ближайшего жилья. По данным Okinawa Times, на борту вертолета находились четверо военнослужащих.
Ранее, 13 декабря, в провинции Окинава на спортплощадку одной из школ упал иллюминатор с американского вертолета CH-53. В результате пострадал один школьник.