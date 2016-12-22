С военного самолета США на японский детский сад упал неизвестный объект
Общество, 10:57
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С военного самолета США на японский детский сад упал неизвестный объект
Неизвестный предмет упал на крышу детского сада в городе Гинован японской префектуры Окинава с военного самолета США. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление Такехиро Камуи, руководителя дошкольного учреждения Midorigaoka nursery.
Когда над зданием детского сада пролетал американский самолет, сотрудники учреждения услышали громкий звук. Они поднялись на крышу, чтобы проверить, что случилось, и обнаружили 15-сантиметровый объект цилиндрической формы с надписью «US» (США). В это время около здания играли дети.
Отмечается, что детский сад находится недалеко от базы Корпуса американской морской пехоты.