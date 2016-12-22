С военного самолета США на японский детский сад упал неизвестный объект

Неизвестный предмет упал на крышу детского сада в городе Гинован японской префектуры Окинава с военного самолета США. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление Такехиро Камуи, руководителя дошкольного учреждения Midorigaoka nursery​.

Когда над зданием детского сада пролетал американский самолет, сотрудники учреждения услышали громкий звук. Они поднялись на крышу, чтобы проверить, что случилось, и обнаружили 15-сантиметровый объект цилиндрической формы с надписью «US» (США). В это время около здания играли дети.

Отмечается, что детский сад находится недалеко от базы Корпуса американской морской пехоты.