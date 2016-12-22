Reuters узнал о плане Трампа привлечь дипломатов США к продаже вооружений

Американские дипломаты должны стать «промоутерами» по продаже вооружений США другим странам, рассказали Reuters собеседники в администрации Трампа. Новая стратегия, упрощающая правила экспорта оружия из США, появится уже в феврале

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Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию «Покупай американское», которая позволит американским военным атташе и дипломатам привлекать в оборонную индустрию зарубежные инвестиции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

Главное изменение подхода в том, что сотрудники посольств по всему миру будут действовать как представители оборонных подрядчиков, уточняет Reuters.

«Мы хотим, чтобы эти ребята, торговые и военные атташе, без препятствий выступали продавцами оружия, были его промоутерами», — рассказал агентству на условиях анонимности высокопоставленный чиновник из Белого дома, знакомый с вопросом.

Инициатива будет распространяться на разные виды продукции, от истребителей и беспилотных летательных аппаратов до военных кораблей и артиллерии.

Какие именно инструкции будут даны военным атташе и дипломатам, пока не ясно, отмечает Reuters. Однако смена подхода, вероятно, приведет к тому, что сотрудники посольств США по всему миру будут активнее взаимодействовать со своими иностранными коллегами, чтобы способствовать продажам американских вооружений.

Белый дом также планирует внести изменения в законы, которые регулируют экспорт вооружений из США, указывает агентство со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте и Белом доме. По словам собеседников Reuters, уже в феврале Трамп намерен сообщить об изменениях в правилах экспорта оружия из США, облегчающих закупки для других стран.

Сейчас оружейный экспорт из США ведется на основании закона о контроле за экспортом оружия Arms Export Control Act и специального свода законов International Traffic in Arms Regulations (ITAR), принятого в 1976 году. Законодательство жестко регулирует продажу американского оружия, ограничивая круг лиц, которым позволено его покупать, а также перечень целей продажи. Эти законы практически не подвергались изменениям в течение более трех десятилетий.

Создание более благоприятных условий продажи американского оружия партнерам США за пределами НАТО ​может принести дополнительные миллиарды долларов Вашингтону, считают собеседники Reuters и представители оборонных предприятий, опрошенных агентством.

Reuters называет все эти меры шагами на пути к снижению торгового дефицита США, которые также призваны способствовать росту числа рабочих мест для американцев. Оба пункта были частью предвыборной кампании Трампа.

Белый дом и Пентагон отказались прокомментировать информацию Reuters.

4 января стало известно, что США прекратили поставку оружия Пакистану. Причиной стали недостаточные усилия Исламабада в борьбе с международным терроризмом, в частности с движением «Талибан» (запрещено в России). Пресс-секретарь Пентагона Хизер Нойерт отметила, что это решение может быть пересмотрено, если Пакистан изменит свою позицию.