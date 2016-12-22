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США прекратили военную помощь Пакистану
Политика, 04 янв, 23:51
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США прекратили военную помощь Пакистану
США прекратили поставки оружия Пакистану. Причиной стали недостаточные усилия Исламабада по борьбе с международным терроризмом
Солдат армии Пакистана (Фото: Anjum Naveed / AP)

О решении Вашингтона приостановить военные поставки Пакистану на пресс-брифинге в Государственном департаменте объявила пресс-секретарь ведомства Хезер Науэрт. По ее словам, прекращение помощи в области безопасности объясняется недостаточными усилиями Исламабада по борьбе с афганским движением «Талибан» (запрещенной в России организацией) и террористической группировкой «Сеть Хаккани».

Науэрт сказала, что Вашингтон может пересмотреть свое решение в том случае, если увидит, что Пакистан изменил свою позицию по борьбе с международным терроризмом, передает агентство Reuters.

Представитель Госдепа затруднилась сказать, сколько стоит все оборудование и оружие, которое должно было быть направлено в Пакистан. Она уточнила при этом, что ради некоторых программ будет сделано исключение.

За прекращение военной помощи Пакистану ранее выступал президент США Дональд Трамп. Он указывал, что власти этой страны только за последние 15 лет получили от Вашингтона более $33 млрд, а в ответ исключительно врали и обманывали. «Они рассматривали наших президентов как идиотов, предоставляя убежище террористам, за которыми мы охотились в Афганистане», - написал глава Белом доме в своем twitter.

Отношения между Вашингтоном и Исламабадом в 2011 году были на грани разрыва, когда авиация НАТО по ошибке разбомбила пакистанскую базу, убив 24 солдат. Однако спустя полгода разногласия удалось урегулировать.

 
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Пакистан , Дональд Трамп
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