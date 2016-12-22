Аэропорт в Нью-Йорке ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода

Аэропорт имени Джона Кеннеди дополнительно ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода в одном из терминалов, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Twitter. Ранее число прибывающих рейсов было сокращено из-за скопившихся в аэропорту пассажиров и непогоды.

Согласно сообщению, прорыв произошел в четвертом терминале. Вначале пресс-служба сообщила о задержке нескольких рейсов из-за аварии. Позднее стало известно, что был ограничен прием международных рейсов. «Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди привел к прекращению обслуживания международных рейсов в этом терминале. Пассажирам необходимо связаться с их авиакомпаниями для уточнения информации о полетах», — говорится в сообщении. В то же время авария не сказалась на отправлении международных рейсов из аэропорта, отметили в пресс-службе.

Очевидцы опубликовали в Twitter видео из терминала. На нем видно, что часть строения оказалась затоплена, с потолка льется вода, а в помещении стоят клубы пара.

В зале ожидания из-за сложившегося транспортного коллапса скопилась толпа пассажиров. При этом работники пытаются убрать воду с пола.

«Это просто сумасшедший дом. Они просто выталкивали людей. Никто не может сдвинуться с места. Все в замешательстве», — заявил один из пассажиров.

Как сообщает телеканал ABC7, нормальной работе аэропорта препятствуют также аномальные холода. Из-за них нарушено функционирование оборудования для выгрузки багажа.

В четверг, 4 января, главный аэропорт Нью-Йорка оказался закрыт из-за сильной метели. В связи с этим в аэропорту начался транспортный коллапс. Рейсы были переведены в Вашингтон, где также сложилась напряженная ситуация. О проблемах с обслуживанием полетов сообщали российская авиакомпания «Аэрофлот» и посольство России в США. Как сообщил «Аэрофлот», компания SwissPort, занимающаяся обслуживанием рейсов в Вашингтоне, «не подтверждает возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона».