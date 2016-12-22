В Вашингтоне отказались обслуживать рейсы «Аэрофлота»

Компания, обслуживающая рейсы «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона, отказалась от обслуживания авиаперевозчика. В связи с этим отправление нескольких рейсов из столицы США задерживается, говорится в сообщении авиакомпании.

Причиной отказа в обслуживании стал транспортный коллапс, возникший из-за метеоусловий на восточном побережье США. Неблагоприятные погодные условия установились в Нью-Йорке и Вашингтоне. В связи с этим компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне SwissPort «не подтверждает возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона», сообщили в авиакомпании.

«В то же время аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно. В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов», — говорится в сообщении.

Пассажиры рейсов SU533 и SU539 уже перевезены в Вашингтон из Нью-Йорка наземным транспортом. В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам рейсов будет предоставлена возможность бесплатного изменения даты вылета и возврата билетов.

Из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка оказался закрыт 4 января. Позднее непогода привела к массовой задержке рейсов. По данным The New York Times, из-за непогоды оказались задержаны или отменены порядка 4 тыс. рейсов.