Посольство России поблагодарило Госдеп за помощь с вылетами «Аэрофлота»

Посольство России в США поблагодарило Госдепартамент за содействие при разрешении ситуации с вылетами самолетов «Аэрофлота», которые были задержаны в аэропорту Вашингтона из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской дипмиссии, опубликованном в Twitter.

«Для ускорения отправки задержанных из-за непогоды рейсов «Аэрофлота» посольство обратилось в Госдеп США. Благодарим коллег из @USApoRusski за отзывчивость и оперативное содействие!» — отмечается в сообщении. @USApoRusski — официальный русскоязычный аккаунт Госдепа в Twitter.

Вылеты нескольких рейсов «Аэрофлота» в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево были задержаны 7 января в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди ​в Нью-Йорке из-за снегопада.

Аэропорт им. Джона Кеннеди был закрыт 4 января из-за сильного снегопада. По данным The New York Times, всего было задержано и отменено свыше 4 тыс. рейсов. О проблемах с вылетами в указанном аэропорту «Аэрофлот» и посольство России в США сообщили 6 января. Нью-йоркские рейсы были направлены на вынужденную посадку в Вашингтон. Компания SwissPort, которая обслуживает рейсы «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона, не смогла обслужить перевозчика из-за транспортного коллапса, который произошел из-за непогоды. Позже посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержкой рейсов нормализуется.