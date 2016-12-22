Самолет арабской коалиции рухнул в Йемене

Самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, рухнул в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

Два пилота остались живы. Телеканал со ссылкой на коалицию отмечает, что самолет разбился «из-за технической неисправности».

Подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило, что самолет сбит силами повстанцев. Официальных комментариев со стороны командования коалиции по поводу инцидента не поступало.

Хуситы периодически запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии. 19 декабря саудовская система ПРО сбила ракету, которая была направлена на Эр-Рияд. 25 декабря неудачный пуск ракеты хуситами в Сане стал причиной гибели десяти йеменцев.



Столкновения между хуситами и сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха активизировались в декабре 2017 года. Бывший лидер страны был убит 4 декабря. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы и сторонники Салеха выступают против сотрудничества правительства с США. В 2015 году коалиция арабских стран заявила о поддержке официальных властей Йемена и ввела в страну войска.