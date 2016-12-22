Аравийская коалиция перехватила выпущенную хуситами по Эр-Рияду ракету

Система противовоздушной обороны (ПВО) аравийской коалиции, возглавляемая Саудовской Аравией, перехватила баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в сторону южной части Эр-Рияда. Об этом сообщает Центр международных коммуникаций Саудовской Аравии в Twitter. Эту информацию подтверждает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на представителя хуситов Мухаммеда Абдель Саляма.

«В настоящее время информации о жертвах не поступало», — сказано в сообщении центра.

По данным Reuters, баллистическая ракета была нацелена на королевский дворец Ямама, где на момент инцидента шла встреча лидеров Саудовской Аравии.

4 ноября с территории Йемена в сторону Эр-Рияда была запущена баллистическая ракета, сбитая с помощью ЗРК Patriot системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Арабская коалиция против йеменских повстанцев-хуситов заявила, что за пуском баллистической ракеты с территории Йемена стоит Иран.

11 ноября коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла ответные авиаудары по йеменскому Министерству обороны. Всего было нанесено два авиаудара, одна из бомб попала в жилой район. В результате атаки пострадали восемь мирных жителей.