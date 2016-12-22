Неудачный пуск ракеты хуситами в Сане стал причиной гибели 10 йеменцев

В йеменской столице Сане в результате неудачного запуска ракеты хуситами погибла семья из десяти человек. Об этом сообщил источник в правительстве, передает телеканал Sky News Arabia.

По его словам, ракета была запущена из парка «Фара Лэнд». Она упала в густонаселенном районе, отметил собеседник телеканала.

Хуситы периодически запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии. Так, во вторник, 19 декабря, саудовская система ПРО сбила ракету, которая была направлена на Эр-Рияд. Как сообщает Reuters, ее целью был королевский дворец Ямама, где тогда проходила встреча саудовских руководителей.

В Йемене в начале декабря активизировались столкновения между хуситами и сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который призывал поднять восстание и отбить Сану, чтобы заключить мир с признанным правительством Йемена. Бывший лидер страны был убит 4 декабря, предположительно, боевиками, которые устроили засаду на дороге. Салех занимал пост президента с 1994 по 2011 год.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы и сторонники Салеха были сторонниками теократической монархии и выступали против сотрудничества йеменского правительства с США. В 2015 году коалиция арабских стран заявила о поддержке официальных властей Йеменской Республики и ввела в страну войска.





