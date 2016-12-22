В России начались летные испытания истребителя Т-50 пятого поколения

В России начались испытания десятого опытного образца Т-50/ Су-57 — перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения (ПАК ФА). Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на своей странице в Facebook.

Согласно инфографике, размещенной ОАК, первый полет истребителя состоялся 23 декабря 2017 года. Да этого в летных испытаниях участвовали девять образцов ПАК ФА с двигателем «первого этапа».

5 декабря 2017 года состоялся первый полет новейшего истребителя с двигателем 2-го этапа. С каким двигателем взлетал истребитель, не сообщается. По данным телеканала «Россия 24», полет прошел в подмосковном Жуковском. За штурвалом был шеф-пилот конструкторского бюро «Сухой», Герой России Сергей Богдан. По данным Минпромторга, первый полет длился 17 мин, он прошел в штатном режиме. Испытания прошли в Летно-исследовательском институте имени Громова. По данным Воздушно-космических сил (ВКС) России, 20 июня Т-50 завершил первый этап летных испытаний.

Т-50 разрабатывает ОКБ «Сухой». Первый экземпляр был поднят в воздух в Согласно предположительным расчетам, его длина составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м. Экипаж самолета состоит из одного человека. Пустой самолет весит 18,5 т. Самолет может достигать скорости 2600 км/ч, находиться в воздухе почти шесть часов и нести боевую нагрузку от 1,3 т до 10 т​.