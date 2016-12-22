В Нижнем Новгороде из-за сообщений о бомбе эвакуировали аэропорт и ТЦ

В Нижнем Новгороде из-за сообщения о минировании закрыли аэропорт Стригино. Об этом РБК сообщили в справочной воздушной гавани.​

В настоящий момент, по словам собеседника РБК, аэропорт проверяют сотрудники правоохранительных органов. Всего из здания, как рассказал агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах, были выведены 150 человек.

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Помимо Стригино, как уточнили ТАСС в местном главке МВД, в Нижнем Новгороде 30 декабря из-за звонков о заложенных бомбах также были эвакуированы несколько торговых центров. Какие именно это магазины, собеседник агентства не пояснил. «По всей поступающей в УВД информации сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия», — добавили в пресс-службе.

По данным местного портала «Нижний Новгород online», люди были выведены из зданий ТЦ «Фантастика», «Мега», «Седьмое небо», «ГанZа», «Жар-Птица» и «Куба».

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Ранее в этот же день из-за звонков о минировании три торговых центра — «Карнавал», «Гринвич» и «Мега Екатеринбург» — были эвакуированы в Екатеринбурге.

Волна анонимных сообщений о заложенных бомбах в общественных и административных зданиях в городах России началась в середине сентября. Впоследствии ни одно из них не подтвердилось. По факту массовых звонков об угрозах взрыва ФСБ 13 сентября возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В середине декабря заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что большая часть подобных анонимных сообщений поступала в правоохранительные органы из Сирии. По факту случившегося нижней палатой парламента был разработан законопроект, согласно которому наказание за ложные звонки о подготовке терактов ужесточалось до десяти лет лишения свободы. Госдума одобрила эту инициативу в третьем чтении 20 декабря.