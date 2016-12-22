Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,82 58,17 EUR Нал. 70,09 68,96 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 13049,98 -1280,00 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,62 +0,63% DJIA 24719,22 -0,48% Nasdaq 6903,39 -0,67% FTSE 7687,77 +0,85%
В Нижнем Новгороде из-за сообщений о бомбе эвакуировали аэропорт и ТЦ
Лента новостей
Беспилотники США ликвидировали 11 боевиков ИГ в Афганистане 30 дек, 23:54, Политика МИД призвал россиян в Иране быть бдительными из-за акций протеста 30 дек, 23:37, Политика NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа 30 дек, 23:35, Политика Южная Корея: две стороны одной страны 30 дек, 23:29, РБК, Korean Air и НОТК В Москве эвакуировали ТЦ «Капитолий» из-за угрозы взрыва 30 дек, 23:16, Общество В центре Москвы произошла стрельба 30 дек, 23:10, Общество СК завел дело после убийства мужчины возле Останкино в Москве 30 дек, 23:05, Общество В Энгельсе задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного 30 дек, 22:44, Общество Экс-глава МИДа назвал «бредовой» идею ЕБРР о долге и ядерном оружии СССР 30 дек, 22:08, Политика Порошенко рассказал об освобождении заложников в Харькове 30 дек, 21:57, Общество Лучший друг девушек: гений, создавший «вечные» цветы 30 дек, 21:52, РБК и Dior Шахматист Карякин упустил победу на чемпионате мира по блицу 30 дек, 21:24, Спорт Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами 30 дек, 21:23, Политика Великобритания в 2018 году запустит собственную криптовалюту 30 дек, 21:16, Финансы В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа 30 дек, 20:43, Общество В Нижнем Новгороде из-за сообщений о бомбе эвакуировали аэропорт и ТЦ 30 дек, 19:56, Общество Тест: о чем писали газеты времен СССР 30 дек, 19:52, РБК и Ситибанк СМИ назвали имя подозреваемого во взрыве в «Перекрестке» 30 дек, 19:48, Общество В Харькове из отделения почты освободили пятерых заложников 30 дек, 19:43, Общество Серена Уильямс проиграла в первом матче после рождения ребенка 30 дек, 19:42, Спорт Армия Сирии освободила от боевиков ряд поселений в провинции Хама 30 дек, 19:17, Политика 4 кейса о запуске своего дела: идея, автомобиль и желание свернуть горы 30 дек, 19:15, РБК и Renault Госфильмофонд заявил о попытке незаконной проверки со стороны Минкультуры 30 дек, 19:10, Общество В МВД Украины назвали мотивы захватчика заложников в Харькове 30 дек, 18:51, Общество В Москве при столкновении четырех автомобилей погибли два человека 30 дек, 18:36, Общество ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за бомбардировщиков России 30 дек, 18:20, Политика ФСБ задержала предполагаемого организатора взрыва в «Перекрестке» 30 дек, 18:11, Общество Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 30 дек, 17:57, РБК и УАЗ
В Нижнем Новгороде из-за сообщений о бомбе эвакуировали аэропорт и ТЦ
Общество, 30 дек, 19:56
0
В Нижнем Новгороде из-за сообщений о бомбе эвакуировали аэропорт и ТЦ

В Нижнем Новгороде из-за сообщения о минировании закрыли аэропорт Стригино. Об этом РБК сообщили в справочной воздушной гавани.​

В настоящий момент, по словам собеседника РБК, аэропорт проверяют сотрудники правоохранительных органов. Всего из здания, как рассказал агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах, были выведены 150 человек.

https://www.instagram.com/p/BdVPh4MhRLr/?taken-by=a_krikunov

Помимо Стригино, как уточнили ТАСС в местном главке МВД, в Нижнем Новгороде 30 декабря из-за звонков о заложенных бомбах также были эвакуированы несколько торговых центров. Какие именно это магазины, собеседник агентства не пояснил. «По всей поступающей в УВД информации сотрудники полиции проводят необходимые проверочные мероприятия», — добавили в пресс-службе.

По данным местного портала «Нижний Новгород online», люди были выведены из зданий ТЦ «Фантастика», «Мега», «Седьмое небо», «ГанZа», «Жар-Птица» и «Куба».

https://www.instagram.com/p/BdVRUmAH_ix/?taken-by=vasiliypak89

Ранее в этот же день из-за звонков о минировании три торговых центра — «Карнавал», «Гринвич» и «Мега Екатеринбург» — были эвакуированы в Екатеринбурге.

Волна анонимных сообщений о заложенных бомбах в общественных и административных зданиях в городах России началась в середине сентября. Впоследствии ни одно из них не подтвердилось. По факту массовых звонков об угрозах взрыва ФСБ 13 сентября возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

В середине декабря заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что большая часть подобных анонимных сообщений поступала в правоохранительные органы из Сирии. По факту случившегося нижней палатой парламента был разработан законопроект, согласно которому наказание за ложные звонки о подготовке терактов ужесточалось до десяти лет лишения свободы. Госдума одобрила эту инициативу в третьем чтении 20 декабря.

Теги: Аэропорт , Нижний Новогород , массовая эвакуация
Главное
NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа Политика
Материалы по теме
Директор аэропорта Николаева задержан за взятку губернатору Общество
В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра Общество
В Новосибирске эвакуировали посетителей из нескольких торговых центров Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.