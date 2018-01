В Сенате предложили начать расследование против автора досье на Трампа

В США два сенатора от республиканской партии порекомендовали начать расследование в отношении автора досье на президента США Дональда Трампа экс-сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила. Соответствующее письмо председатель Комитета судебных органов Сената Чак Грассли и сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм отправили заместителю генерального прокурора Роду Розенштейну и директору ФБР Кристофер Рей, сообщает Associated Press.

В письме сенаторы отметили, что «у Кристофер Стила были некоторые контакты с различными представителями американских новостных СМИ по поводу, так называемого, досье на Трампа». Остальные аргументы членов Сената были засекречены, и не подлежали разглашению, отмечает агентство.

Associated Press отмечает, что в письме не сказано, кому именно лгал Стил. Комментируя предложение о расследовании, Грасли сказал, что « все должны следовать закону и быть правдивыми в разговоре с ФБР». «Верховенство закона зависит от правительства, и все, кто действует от его имени, играют по правилам. Я надеюсь, что Министерство юстиции заметит наше письмо и предпримет соответствующие действия», — заявил сенатор.

Так называемое досье на Трампа было опубликовано в январе 2017 года изданием BuzzFeed. В этой публикации сообщалось, что у российских властей есть компромат на Трампа, с помощью которого Кремль может давить на американского президента. Согласно некоторым источникам, автором этого материала был бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил. Президент США Дональд Трамп назвал досье фальшивкой. В Москве также заявляли, что не располагают компроматом на американского президента.



В октябре 2017 года газета The New York Times написала, что заказчиком материалов о связях Трампа с Россией было издание The Washington Free Beacon. По данным издания, редакторы попросили компанию Fusion GPS, которая была исполнителем, прекратить работу, когда Трамп стал лидировать среди кандидатов в президенты от Республиканской партии. После этого Fusion GPS стала работать на предвыборной штаб Хиллари Клинтон, которая была кандидатом от демократической партии США. The Washington Free Beacon опровергло сообщения о том, что именно оно было заказчиком досье на Трампа.