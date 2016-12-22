Полицейские Якутии решили бороться с лихачами с помощью детских манекенов

Якутские полицейские для борьбы с водителями-лихачами расставили у дорог манекены детей, собирающихся переходить проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Фото: МВД

Фигуры размещаются на улицах столицы республики недалеко от образовательных учреждений, где ежедневно проходят сотни детей. Манекены очень реалистичные и снабжены светоотражающими элементами, а значит, видны издалека. «Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а значит, снижается и вероятность наезда», — говорится в сообщении.

Фото: МВД

В июне 2017 года подмосковное управление ГИБДД разместило на региональных трассах 3D-модели полицейских машин, чтобы снизить количество нарушений. На дороги выставили около сотни муляжей. В августе министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков сообщил, что водители действительно сбрасывают скорость, видя макет, однако искусственные машины часто воруют. По его словам, за два месяца было украдено около 10% фигур.