В Совфеде ответили на новое «окончательное прощание» Порошенко с Россией

Риторика президента Украины Петра Порошенко «вбивает кол в непростое украинское общество», заявил РБК первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание украинского лидера об «окончательном прощании с Россией» в связи с введением безвизового режима со странами ЕС.

«В попытке подыграть своим кураторам он делает серьезную стратегическую ошибку, потому что на то, чтобы проститься с советской и российской наследственностью, нужны столетия, а у Порошенко и его криминального правительства на это нет времени. Не так быстро уничтожается генетический код», — считает Клинцевич.

«Второе обстоятельство связано с развитием страны, разорвать связи — как разорвать кровеносные сосуды. Они и так много что порвали, в конечном итоге это приведет к политическим болезням», — добавил сенатор.

Клинцевич также заявил, что введение безвизового режима со странами Евросоюза не решает проблемы с трудоустройством на Украине. «Рано или поздно Евросоюзу придется наводить порядок, а без России никуда, много украинцев работают на территории России», — считает он.

«Думаю, что вся эта риторика закончится массовым исходом украинцев в Россию, нам нужны умные рабочие украинские руки. Здравствуй Украина, прощай Порошенко», — заявил сенатор.

4 января Порошенко написал в Twitter, что считает введение безвизового режима одной из важнейших побед прошедшего года. По его мнению, «Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям».

В июне 2017 года Порошенко поздравил сограждан с началом действия безвизового режима цитатой из стихотворения Лермонтова: «Прощай, немытая Россия». Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал обращение украинского лидера и напомнил об истории создания произведения. «Лермонтов говорил о всей России, включая и те области, которые сейчас являются Украиной», — сказал Путин, отметив, что поэт не покидал Россию. «Может быть, и Петр Алексеевич подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается», — подчеркнул Путин.