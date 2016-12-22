ОБСЕ отреагировала на выдворение российских журналистов из Латвии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен выдворением из Латвии российской журналистки Ольги Курлаевой. Об этом сообщается на сайте организации.

«Я призываю власти пересмотреть ограничительные и точечные меры в отношении зарубежных журналистов, исполняющих свои профессиональные обязанности», — заявил Дезир. Он отметил, что в странах — членах ОБСЕ очень важен свободный доступ к информации и власти этих государств должны способствовать работе и аккредитации журналистов.

Представитель ОБСЕ напомнил, что из страны также выдворили корреспондента канала ТВЦ, супруга Ольги — Анатолия Курлаева. Он уточнил, что в обоих случаях причины действий неясны и непрозрачны.

В МИД России заявили, что ожидают от Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылки российских журналистов из Латвии. Текст заявления официального представителя дипломатического ведомства опубликован на сайте МИДа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с выдворением Курлаевых из Латвии, заявила РБК, что это было сделано на основании «абсурдных обвинений в угрозе национальной безопасности». «Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 1930-х годов ХХ века в Испании и Германии», — отметила она.

Ранее, 5 января, стало известно, что Курлаева прибыла в Россию.

2 января Курлаев сообщил в Facebook о своем задержании (позже публикация была удалена или скрыта). В интервью радио Baltkom он сообщил, что его задержали в торговом центре и сообщили о пожизненном запрете на въезд в Латвию, действующем с 2015 года. Представители властей объявили, что он представляет угрозу государству. Причины не назывались, сам журналист считает, что это может быть связано со снятым им документальным фильмом. В тот же день его выдворили из страны.

4 января пограничники задержали и депортировали Ольгу Курлаеву.