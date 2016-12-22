WSJ узнала о возможной продаже Weinstein Company за $500 млн.

Сделка по продаже кинокомпании Weinstein Company близится к завершению, ее стоимость оценивается в $500 млн. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По состоянию на конец декабря кинокомпания получила около 20 предложений о покупке, однако владельцы и совет директоров Weinstein Company сузили список потенциальных покупателей до шести. По словам источников, в их число не вошли такие компании как Sony Pictures Entertainment, Viacom Inc. и Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

Среди участников торгов — экс-глава управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит, которая в ноябре 2017 года первая сделала официальное предложение о покупке кинокомпании. Также на приобретение Weinstein Company претендуют продюсерская компания Killer Content, студия Lions Gate Entertainment Corp., инвестиционные фирмы Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments.

По словам источников, нынешние владельцы кинокомпании не получат никаких наличных за продажу Weinstein Company из-за операционных расходов и оформления юридических счетов. Кроме того, некоторых участников торгов интересуют лишь отдельные активы кинокомпании. В частности, их интересует телепродюсерская компания, которая занимается производством реалити-шоу Project Runaway («Проект Подиум») и телесериалов Waco и Yellowstone.

Переговоры о продаже Weinstein Company начались еще в середине октября 2017 года. Тогда же совет директоров кинокомпании подписал соглашение об инвестициях от компании Colony Capital и расценил сделку как стратегическое партнерство.