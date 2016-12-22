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WSJ узнала о первом официальном предложении купить Weinstein Company
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WSJ узнала о первом официальном предложении купить Weinstein Company
Харассмент-гейт, 15:02
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WSJ узнала о первом официальном предложении купить Weinstein Company

Экс-глава управления США по делам малого бизнеса Мария Контрерас-Свит сделала официальное предложение о покупке компании Weinstein Company. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, которая ознакомилась с письмом к совету директоров компании.

В своем письме Контрерас-Свит указывает, что компания будет переименована, а большинство в совете директоров будут составлять женщины. Кроме того, предприниматель планирует основать фонд помощи женщинам, которые пострадали от домогательств продюсера Харви Вайнштейна. Это решение поддержала юрист Глория Оллред, которая представляет интересы жертв домогательств продюсера. Отмечается, что дочь Оллред Лиза Блум является адвокатом Харви Вайнштейна.

По словам источников газеты, на покупку Weinstein Company также претендуют Lions gate Entertainment, A&E Networks и Metro-Goldwyn-Mayer Inc. В письме Контрерас-Свит не указала, в какую сумму она оценивает сумму сделки, однако, по словам источника, она составит «несколько сотен миллионов долларов». По словам источников, если предпринимательница купит Weinstein Company, брат Харви Вайнштейна Боб покинет компанию.

Weinstein Company начала переговоры о продаже в середине октября. Совет директоров Weinstein Company достиг соглашения об инвестициях со стороны Colony Capital и расценивал эту сделку как стратегическое партнерство. Тогда же шла речь о продаже всех или значительной части активов компании.

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Руководство Weinstein Company в октябре сообщило о намерении сменить название после секс-скандала с Харви Вайнштейном. Самого продюсера уволили из компании спустя три дня после публикации газеты The New York Times о серии домогательств продюсера к актрисам, включая Анджелину Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Сам Вайнштейн впоследствии принес им извинения и раскаялся в содеянном.
Теги: Харви Вайнштейн , The Weinstein Company , секс-скандал
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