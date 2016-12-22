Россия стала лидером по поставкам угля на Украину в 2017 году

В 2017 году году Украина импортировала чуть более 19 777 тыс. т угля, большинство из которого попало в страну из России. Об этом сообщает издание Lb.ua со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Отмечается, что за данный объем Украина заплатила более $2,7 млрд. Из России за 2017 год было импортировано угля на сумму $1,5 млрд (56,57% от общего количества), из США — на $682 млн (24,85%), из Канады — на $182,2 млн (6,64%). Другие страны также поставили угля на Украину на сумму $327,6 млн (11,94%).
Вместе с тем Украина также экспортировала уголь в Россию на $57,4 млн, в Словакию — на $41,5 млн, в Турцию — на $2,5 млн. Кроме того, другие страны заплатили за украинский уголь еще $3,9 млн. В 2016 году Украина импортировала угля на $1,4 млрд, экспорт составил $44,7 млн.
В начале ноября Киев ввел санкции в отношении 18 российских компаний «за проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности».
В их число вошла угольная компания «Южтранс». Представитель Южной угольной компании, в которую входит «Южтранс», сообщил РБК, что санкции станут помехой для сбыта антрацитового угля. По его словам, сложности возникнут с перераспределением поставок на экспорт, так как «южные порты забиты углем из [самопровозглашенных] ЛДНР».
«Южтранс» занимался поставками антрацитового угля для нескольких украинских предприятий, включая «Донбассэнерго». По информации собеседника РБК, компания поставляла около 70–80 тыс. т угля на Украину. Уголь добывали на шахтах в Ростовской области.