Россия стала лидером по поставкам угля на Украину в 2017 году

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США пообещали привлечь к ответственности причастных к насилию в Иране

В США из-за холодов погибли 12 человек

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Госдеп обвинил три бывшие республики СССР в нарушении религиозных свобод

В Краснодарском крае в результате стрельбы погибли два человека

Жертвами взрыва в Афганистане стали 15 человек

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МИД Украины назвал поездку в Россию «билетом в один конец»