В Саратовской области похоронили пилота разбившегося вертолета в Сирии

В Саратовской области в городе Пугачев похоронили одного из пилотов потерпевшего крушение 31 декабря в Сирии вертолета Ми-24. Об этом сообщили в городской администрации, передает «РИА Новости».

Имени пилота собеседник агентства не назвал. По его словам, погибший военный жил в детстве в Пугачеве, а сейчас в этом городе живут его мать и сестра.

Как отмечает «Саратов 24», в Пугачеве прошли похороны майора Артема Кулиша. По данным портала, он закончил Сызранское высшее военное авиационное училище и пошел служить в вооруженные силы. Сначала он служил в бердском вертолетном полку Новосибирской области, а затем был переведен в часть, расположенную в городе Обь.

Глава Пугачевского муниципального района Михаил Садчиков сообщил, что погибший летчик был похоронен на городском кладбище.