В Саратовской области похоронили пилота разбившегося вертолета в Сирии

В Саратовской области в городе Пугачев похоронили одного из пилотов потерпевшего крушение 31 декабря в Сирии вертолета Ми-24. Об этом сообщили в городской администрации, передает «РИА Новости».
Имени пилота собеседник агентства не назвал. По его словам, погибший военный жил в детстве в Пугачеве, а сейчас в этом городе живут его мать и сестра.
Как отмечает «Саратов 24», в Пугачеве прошли похороны майора Артема Кулиша. По данным портала, он закончил Сызранское высшее военное авиационное училище и пошел служить в вооруженные силы. Сначала он служил в бердском вертолетном полку Новосибирской области, а затем был переведен в часть, расположенную в городе Обь.
Глава Пугачевского муниципального района Михаил Садчиков сообщил, что погибший летчик был похоронен на городском кладбище.
Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии 31 декабря на подлете к авиабазе Хмеймим. В Министерстве обороны России сообщили, что он совершил жесткую посадку из-за технической неисправности. Жертвами крушения стали два пилота. Бортинженер, который находился на борту Ми-24, получил ранения и был эвакуирован на российскую базу.