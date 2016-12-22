Эксперты прокомментировали минометный обстрел российской базы в Сирии

Обстрел авиабазы Хмеймим, произошедший в Сирии 31 декабря, является «диверсионным налетом», заявил РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский. «Это не нападение мощной группировки, а один, максимум два автомобиля, в кузове которых установлен советский 82-милиметровый миномет. Такие минометы поставляли в Сирию во времена Советского Союза сотнями, если не тысячами», — рассказал он.

По словам эксперта, огневой налет мог продолжаться порядка 1 — 1,5 минуты с расстояния до трех киллометров. «С двух минометов на территорию аэродрома могло быть выпущено 30-40 мин. Такие мины — одно из самых опасных боеприпасов для небронированной боевой техники. За минуту обстреляли, уложили миномет в кузов, замотали брезентом и смотались», — сказал Мураховский.

По его словам, базу могли обстрелять наследники террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), которые сосредоточены в сирийской провинции Идлиб. «Оценки количества оставшихся террористов в Сирии разнятся — их порядка 2,5 — 3 тыс. человек. Система ПВО не обнаружила минометы из-за их маленького размера в отличие от реактивных неуправляемых снарядов, которыми пытались обстрелять базу 27 декабря», — заключил он.

Российские самолеты на базе в Хмеймиме расстреляли из минометов на расстоянии порядка от одного до двух километров, считает заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. «Системы ПВО не обнаруживают минометы и не отражают их», — пояснил он.

Эксперт затруднился ответить на вопрос РБК о численности российских войск в Сирии. «На счет наращивания или сокращения российский группировки [в Сирии] — никто не знает, какой она была, какой стала и какой будет. Поэтому все эти сокращения и наращивания — это чистая пропаганда», — сказал Храмчихин. По его мнению, численность группировки зависит «от необходимости», а не от официальных заявлений. «Тут вопрос, кого считать террористами, это очень растяжимое понятие. Десятки тысяч человек числятся в группировках, противостоящих Башару Асаду (президент Сирии, — прим. РБК)», — заключил он.

В среду, 3 января, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщала, что боевики 31 декабря обстреляли российскую военно-воздушную базу Хмеймим. По данным собеседников агентства, она была обстреляна из минометов.

Источники «Коммерсанта» сказали, что в результате ранения могли получить более 10 военнослужащих. Также, по их словам, были уничтожены четыре российских бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный Ан-72. Какая именно группировка стоит за нападением, источники издания не сообщили.

На следующий день после публикации, в четверг, 4 января, в Министерстве обороны России опровергли информацию об уничтожении российский военных самолетов. Однако, в ведомстве подтвердили факт самого обстрела, а также сообщили, что его жертвами стали двое российских военнослужащих.