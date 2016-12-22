СК начал проверку после обнаружения тела худрука екатеринбургского театра

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку после обнаружения в лесу трупа мужчины. Об этом сообщил РБК старший помощник руководителя следственного управления Александр Шульга. Как отмечает источник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о теле художественного руководителя театра универсальной действительности «Явь» Федоре Пономареве.

«При осмотре тела было установлено, что признаков криминальной смерти не имеется. В рамках проверки мы разбираемся во всех обстоятельствах этого инцидента», — рассказал он.

По словам собеседника «РИА Новости», художественный руководитель, по одной из версий, мог покончить с собой.

Местный портал «Екатеринбург. Онлайн» написал, что Пономарев пропал 1 января. СМИ отмечают, что он уложил одного из четырех детей спать, и после этого его уже никто не видел. На личной странице во «ВКонтакте» художественного руководителя театра написано сообщение о его смерти. «Друзья! Трагически погиб Федор... Ушел. Держимся», — сказано в сообщении.



Как отмечает «Екатеринбург. Онлайн», Пономарев был основателем театра «Явь». Он писал сценарии для художественных номеров и снимал фильмы.