Прокуратура проверит врачей Росгвардии из-за клинической смерти офицера

Военная прокуратура проводит надзорную проверку оказания медицинской помощи лейтенанту Дмитрию Панову в госпитале Росгвардии. После операции по удалению грыжи офицер больше месяца не приходит в себя

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51-я военная прокуратура проводит надзорную проверку правильности оказания медицинской помощи в госпитале Росгвардии старшему лейтенанту Дмитрию Панову, рассказала РБК представитель супруги Панова — юрист Ирина Дроздова. В распоряжении РБК есть постановление о назначении комиссионного судебно-медицинского исследования от 23 ноября 2017 года, которое подтверждает ее слова. Эту информацию также подтвердили РБК в пресс-службе Росгвардии.

В Главном военном клиническом госпитале Росгвардии во время плановой операции по удалению грыжи Панов получил «повреждение задней вены сердца», что вызвало внутриперикардиальное кровотечение, а затем остановку сердца, говорится в истории болезни пациента (есть у РБК). Как утверждает юрист, клиническая смерть пациента наступила из-за неоказания своевременной помощи. «Сейчас Панов находится в госпитале Гвардии в Балашихе с ​некрозом головного мозга», — рассказала Дроздова.​

11 сентября Дмитрий Панов поступил на плановое оперативное лечение в госпиталь Росгвардии с грыжей левого купола диафрагмы, сказано в постановлении о назначении судебно-медицинского исследования. 3 октября в период с 10:55 до 14:15 пациента прооперировали. В этом же документе сказано, что в 19:30 дежурным врачом было зафиксировано резкое ухудшение состояния пациента: холодный липкий пот, резкая бледность кожных покровов, багровая окраска шеи, пониженное давление. В период с 22 часов 35 минут 3 октября до 0 часов 05 минут 4 октября Панову была проведена повторная операция, говорится в постановлении.

Когда пациента начали оперировать во второй раз, выяснилось, что во время первой, плановой, операции при фиксации неадгезивной композитной сетки произошло точечное ранение спиралевидной клипсой. Об этом сказано в протоколе операции (есть у РБК): «При ревизии выявлено точечное ранение диафрагмальной поверхности сердца в области межжелудочковой перегородки с повреждением задней вены сердца и задней межжелудочковой артерии». В результате ранения из точки ранения началось внутриперикардиальное кровотечение, которое продлилось более 8 часов, сказано также в протоколе операции.​ Кроме того, во время экстренной операции у пациента произошла остановка сердца, говорится в документе. ​

Состояние пациента стабильно тяжелое, сообщили РБК в пресс-службе Росгвардии. При этом в ведомстве подчеркнули, что департамент медицинского обеспечения с привлечением специалистов МВД проверил качество и безопасность медицинской деятельности при оказании госпиталем медицинской помощи старшему лейтенанту Панову. «Установлено, что объем лечебно-диагностических мероприятий, предоперационной подготовки, оперативная тактика, объем неотложной медицинской помощи и реанимационных мероприятий при оказании медицинской помощи больному соответствовали общепринятым методам лечения и стандартам», — сообщили в РБК в пресс-службе.

Пациент консультирован у ведущих специалистов НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, ГКГ МВД России по вопросам лечебной тактики, которые подтвердили правильность назначенного лечения, отметили в ведомстве.

Окончательные выводы о правильности оказания медицинской помощи будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, назначенной органами военной прокуратуры, сообщили в Росгвардии, подчеркнув, что данные вопросы находятся на особом контроле департамента медицинского обеспечения Росгвардии. «В настоящее время пациент находится в госпитале, где получает все необходимое на данном этапе лечение. В дальнейшем планируется проведение реабилитационно-восстановительных мероприятий», — подытожили в ведомстве.

