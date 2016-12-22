СК проверит сообщения о возможном инциденте в Шереметьево

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проверит сообщения СМИ от 28 декабря «о возможном авиационном инциденте в аэропорту Шереметьево со снегоуборочной техникой». Об этом сообщает пресс-служба управления.

Следствие планирует установить участников инцидента и дать правовую оценку их действиям. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Московская транспортная прокуратура уже начала проверку сообщений об этом авиаинциденте. Официальный представитель прокуратуры Екатерина Короткова заявила агентству «РИА Новости», что после проверки виновные будут привлечены к ответственности.

Речь идет о сообщении телеканала РЕН ТВ, по данным которого 28 декабря диспетчер Шереметьево остановил самолет, который должен был вылететь в Санкт-Петербург. Когда самолет начал разгоняться, экипажу передали, что разрешение на взлет было отдано по ошибке, поскольку в это время на взлетно-посадочной полосе была снегоуборочная машина.

РБК направил в Шереметьево запрос с целью прояснения информации об инциденте со снегоуборщиком.