Прокуратура ХМАО начала проверку по факту гибели десяти человек в ДТП

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начала проверку по факту ДТП на 158 км трассы Ханты-Мансийск — Нягань, в результате которого погибли десять человек, в том числе четверо детей. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Прокуратура проверит состояние дороги и соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Также на место происшествия по поручению заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева выехал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.

Авария с участием Mazda 6 и Renault Duster произошла днем 3 января в Октябрьском районе ХМАО. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением. В настоящий момент причины ДТП выясняются. На месте происшествия работает оперативный штаб. УМВД России по ХМАО возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Доставлять тела будут в Нягань. В одном автомобиле были пассажиры из Югры, в другом — с Ямала. На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб», — заявила ТАСС заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.