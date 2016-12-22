Появились фото с места ДТП с десятью погибшими в ХМАО

Опубликованы фото с места ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), жертвами которого стали десять человек. Фото опубликованы телеканалом SiTV.

Фото: Регион-86 | Сургут / Vkontakte

Заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова сообщила телеканалу, что в одной из машин ехали жители ХМАО, в другом — Ямало-Ненецкого автономного округа. «Доставлять тела будут в Нягань (ХМАО. — РБК)», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в автомобильной аварии в ХМАО погибли десять человек, включая четверых детей. Инцидент произошел на 159-м км автодороги Нягань — Ханты-Мансийск, где столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. Выживших в столкновении не было.

Региональная прокуратура начала процессуальную проверку по факту происшествия. В ходе ее будет оценено состояние дороги и соблюдение ПДД. Кроме того, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил главе регионального управления ведомства разобраться с обстоятельствами ДТП.