Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП в ХМАО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) разобраться в обстоятельствах ДТП, в котором погибли десять человек, включая четверых детей. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Он также поручил отправить следователей и криминалистов на место ДТП и при необходимости взять материалы уголовного дела у прокуратуры для собственного расследования. ДТП произошло 3 января в Октябрьском районе ХМАО, на 158 км трассы Ханты-Мансийск — Нягань. Столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster.

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением. На месте происшествия развернут оперативный штаб, также по поручению замгенпрокурора туда выехал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.

Прокуратура ХМАО начала проверку по факту ДТП, в ходе которого будет оценено состояние дороги и соблюдение правил безопасности движения. По факту аварии УМВД России по ХМАО завело уголовное дело по по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).