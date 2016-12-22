В ХМАО жертвами ДТП стали десять человек

Жертвами ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе стали десять человек, включая четверых детей. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением

Фото: Никита Попов / РБК

Десять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации регионального ГУ МЧС России, авария произошла в Октябрьском районе, на 158 км трассы Ханты-Мансийск — Нягань. Столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. В настоящий момент выясняются причины ДТП.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением. В ликвидации последствий ДТП принимают участие более 50 спасателей и десять единиц техники.

«Доставлять тела будут в Нягань. В одном автомобиле были пассажиры из Югры, в другом — с Ямала. На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб», — сообщила ТАСС заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.

Прокуратуре поручено начать проверку по факту ДТП. Также на место происшествия по личному поручению замгенпрокурора России Юрия Пономарева выехал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.