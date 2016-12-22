В Иране убили троих военных разведчиков

В городе Пираншехр в провинции Западный Азербайджан погибли три сотрудника разведывательных сил Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении указывается, что военнослужащие погибли «в сражении с антиреволюционными элементами». В то же время в заявлении не говорится, что смерть разведчиков связана с антиправительственными акциями в Иране.

Массовые акции протеста в Иране начались 28 декабря. Активисты недовольны ростом цен на продукты и уровнем коррупции в стране. В результате митинги переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции. Власти Ирана считают акции протеста частью кампании по дискредитации иранского лидера Хасана Роухани. В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил свое уважение к иранскому народу, который «пытается сбросить свое коррумпированное правительство» и пообещал им поддержку «в нужное время».

В городе Доруд 31 декабря в результате стычки с полицией погибли два демонстранта. Однако, по словам представителей иранского МВД, в смерти активистов виновны «иностранные агенты» и группы такфири (так называют «неверных» мусульман).