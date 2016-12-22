Следствие назвало версии убийства правозащитницы Ноздровской в Киеве

У полиции есть четыре версии убийства правозащитницы Ирины Ноздровской в Киевской области, заявил представитель управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Об этом сообщает «Укринформ».

«Сейчас рассматриваются основные четыре версии: ее профессиональная деятельность; другая, более конкретизированная, — по последнему делу по факту ДТП; следующая — хулиганство; еще одна — что ее хотели изнасиловать», — рассказал Жукович.

По поводу первой версии он пояснил, что она касается судебного дела, которое вела Ноздровская в последнее время. «Мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать», — сказал Жукович.

В то же время полиция не исключает и остальные версии, хотя та, что связана с профессиональной деятельностью Ноздровской, является приоритетной.

Украинская правозащитница Ирина Ноздровская пропала 29 декабря по пути из Киева в село Демидов. Ее тело было найдено в одной из рек в Вышгородском районе Киевской области 2 января. Незадолго до гибели она занималась судебным делом, связанным с ​гибелью ее родной сестры в ДТП. Ее в 2015 году сбил племянник главы Вышгородского районного суда, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Он был отпущен под домашний арест.

