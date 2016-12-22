Иран открыл погранпереходы на границе с Иракским Курдистаном

Иранские власти открыли два погранперехода на границе с автономным регионом Иракский Курдистан, закрытые со времени референдума иракских курдов о независимости, заявили в консульстве Ирана в Эрбиле (столица региона). Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Как стало известно агентству, по итогам консультаций с центральным правительством Ирака иранской стороной были открыты пограничные КПП «Тамарчин» и «Парвиз Хан». «Торговля, экспорт, импорт, перемещения путешественников и предпринимателей также возобновлены», — заявили в консульстве Ирана в Эрбиле.

Граница Ирана с Иракским Курдистаном была закрыта в середине октября после референдума автономного региона о независимости от Багдада 25 сентября. Кроме того, было прекращено и авиасообщение с курдскими территориями Ирака.

На референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада 25 сентября 90% пришедших на участки проголосовали за выход из состава Ирака. В ответ Турция, Ирак и Иран не признали итогов голосования, а также пригрозили санкциями и силовыми действиями правительству автономии. Иракские войска выдавили полурегулярные ополчения курдов пешмерга из спорных районов, захваченных ими за время борьбы с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В частности, военные Ирака заняли 16 октября город Киркук, вокруг которого находятся одни из крупнейших месторождений нефти и газа в стране, Город с 2014 года удерживался курдами после бегства из него иракской армии. В итоге силовой операции Багдада пешмерга пришлось оставить все занятые районы, в том числе с курдским населением, и отойти к границам до 2014 года. Результаты референдума были «заморожены». Из-за провала референдума его инициатор, президент автономии Масуд Барзани, ушел в отставку 1 ноября.