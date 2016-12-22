В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра — «Карнавал», «Гринвич» и «Мега Екатеринбург».

Эвакуация в «Гринвиче» завершилась, сообщила РБК оператор ТРЦ. По ее словам, эвакуация продолжалась в течение часа. Об эвакуации в третьем торговом центре, «Мега Екатеринбург», РБК рассказала менеджер кафе Piccolo, которое находится внутри здания.

В свою очередь секретарь службы информации торгового центра «Карнавал» в разговоре с РБК отметила, что торговый центр эвакуировали из-за звонка о минировании.

Анонимные сообщения о минировании общественных и административных зданий в российских городах начали поступать с 10 сентября. Ни одно из них не подтвердилось. По факту массовых звонков об угрозах взрыва ФСБ 13 сентября возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В середине декабря заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что большая часть анонимных сообщений о минировании вузов, школ, банков, зданий органов власти, торговых центров и других объектов поступала в правоохранительные органы из Сирии.

Из-за волны таких сообщений был разработан законопроект, ужесточающий наказание за ложные сообщения о подготовке терактов до десяти лет лишения свободы. Госдума одобрила законопроект в третьем чтении 20 декабря.