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В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра
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В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра
Общество, 17:42
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В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра

В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра — «Карнавал», «Гринвич» и «Мега Екатеринбург».

Эвакуация в «Гринвиче» завершилась, сообщила РБК оператор ТРЦ. По ее словам, эвакуация продолжалась в течение часа. Об эвакуации в третьем торговом центре, «Мега Екатеринбург», РБК рассказала менеджер кафе Piccolo, которое находится внутри здания.

В свою очередь секретарь службы информации торгового центра «Карнавал» в разговоре с РБК отметила, что торговый центр эвакуировали из-за звонка о минировании.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Анонимные сообщения о минировании общественных и административных зданий в российских городах начали поступать с 10 сентября. Ни одно из них не подтвердилось. По факту массовых звонков об угрозах взрыва ФСБ 13 сентября возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В середине декабря заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что большая часть анонимных сообщений о минировании вузов, школ, банков, зданий органов власти, торговых центров и других объектов поступала в правоохранительные органы из Сирии.

Из-за волны таких сообщений был разработан законопроект, ужесточающий наказание за ложные сообщения о подготовке терактов до десяти лет лишения свободы. Госдума одобрила законопроект в третьем чтении 20 декабря.

Теги: торговые центры , эвакуация , Екатеринбург
Главное
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