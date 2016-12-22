В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании торгового центра

Полицейские задержали в Хорошевском районе Москвы мужчину, подозреваемого в ложном минировании торгового центра. Об этом в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили ТАСС.

По данным ведомства, мужчина позвонил в полицию и сообщил о бомбе в одном из торговых центров на севере Москвы. Он добавил, что получил сведения от незнакомки на улице. Прибывшие на место полицейские осмотрели здание, но в результате опасных предметов не обнаружили.

«Как выяснили полицейские, мужчина, предположительно находясь в нетрезвом виде, позвонил в полицию и передал заведомо ложное сообщение», — утверждают в МВД. Подозреваемым оказался 30-летний москвич.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до трех лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

20 декабря Госдума одобрила в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за ложные сообщения о подготовке терактов до десяти лет лишения свободы.

